Megan Fox confirma fim de noivado com Machine Gun Kelly

No podcast "Call Her Daddy" de Alexandra Cooper, Megan Fox foi questionada sobre seu relacionamento com Machine Gun Kelly. Sem revelar o estado atual do romance, a atriz confirmou o fim do noivado com o músico.

O casal começou a namorar em 2020 e ficou noivo em 2022. Em 2023, surgiram rumores de separação.

"As pessoas têm muitas opiniões sobre vocês. Você ficou noiva, depois o noivado foi cancelado, e ninguém sabe o que está acontecendo agora. Como você descreveria sua relação com MGK?", perguntou Alexandra Cooper.

"Aprendi que essa relação não é para consumo público. Por isso, não tenho mais comentários a fazer sobre o estado atual da relação", respondeu Megan Fox, afirmando que sempre terá uma "ligação" com o músico.

"Não importa o que aconteça. [...] Estarei sempre ligada a ele de alguma forma", disse ela, confirmando os rumores do fim do noivado.

Leia Também: A inesperada reação da 'ex' de Daniel Alves à liberdade condicional