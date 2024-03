Blake Lively pede desculpa a Kate Middleton por "publicação tonta"

Blake Lively usou a sua conta no Instagram para pedir desculpa e dizer que se sente envergonhada por ter brincado com a polêmica em torno da fotografia editada em Photoshop por Kate Middleton, na qual a princesa de Gales aparece com os filhos, uma imagem divulgada para assinalar o Dia da Mãe (que no Reino Unido se celebrou no dia 10 de março).

A atriz norte-americana recorreu ao Instagram para promover a sua nova marca de bebidas, tendo feito uma montagem bastante caricata, numa clara referência à postagem feita pelos príncipes de Gales.

Na publicação, o rosto da atriz surge sobreposto a um corpo que não parece ser o seu, com um polegar de dimensões superiores ao normal.

Agora, nos stories, a atriz pediu desculpa pela atitude que teve.

"Acredito que ninguém queira saber disso hoje, mas acho que tenho que reconhecer isto. Fiz uma publicação tonta sobre o frenesim das 'falhas no Photoshop' e, meu Deus, essa publicação deixa-me mortificada hoje. Peço desculpa. Envio amor e os melhores desejos para todos, sempre", escreveu, na legenda da publicação, que pode ver abaixo.

© Instagram

Lembrando que a princesa anunciou esta sexta-feira, dia 22, que tem câncer e que está recebendo tratamento.

