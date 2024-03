Acredita que esses famosos já trabalharam no McDonald's? - Muitas celebridades bem-sucedidas tiveram começos humildes em trabalhos nada glamourosos. Curiosamente, o fundador da Amazon (que é um dos homens mais ricos do mundo), astros de Hollywood e do esporte têm algo em comum. Esses famosos precisaram trabalhar duro em uma das mais famosas cadeias de fast-food do mundo para conseguirem pagar as contas. Sim, você poderia ter sido atendido por alguma dessas personalidades no McDonald’s! Como foi a experiência delas? Veja a seguir na galeria!

© Getty Images