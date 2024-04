Filha de Jolie e Pitt impressiona em foto rara com 'mistura' dos pais

Na última quarta-feira (3), Angelina Jolie foi acompanhada por Vivienne Jolie-Pitt, uma de suas filhas com Brad Pitt, em uma performance teste do musical "The Outsiders". A atriz, que é uma das principais produtoras do projeto, estava radiante ao lado da filha de 15 anos, que demonstra interesse em seguir carreira no teatro.

A estreia do musical na Broadway está agendada para o dia 11 de abril.

Nas fotos dos bastidores, Angelina e Vivienne aparecem sorridentes ao lado do elenco do musical e do ator Matt Dillon, que participou do filme "Vidas Sem Rumo" (1983) — adaptação cinematográfica do livro de mesmo nome da escritora norte-americana Susan E. Hinton, que também serve de base para a peça.

Vivienne impressiona pela semelhança com os pais:

A jovem chamou a atenção no raro registro por conta da sua notável semelhança com Angelina e Brad.

