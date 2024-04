Lembra dos famosos que saíram do armário ano passado? - À medida que os anos avançam e as gerações mais jovens ganham mais voz, o discurso público sobre gênero e sexualidade simultaneamente se amplia e inaugura novos padrões sociais. A forma como a pessoa se identifica em termos de gênero e orientação s-xual tornou-se muito mais fluida e muito menos sujeita a julgamentos e maus-tratos. Claro, ainda temos quilômetros a percorrer antes de alcançarmos a igualdade real, mas é por isso que é tão importante que astros e estrelas com acesso a grandes públicos continuem a se assumir para seus fãs. Com isso em mente, clique na galeria para conferir os famosos que se assumiram LGBTQ+ em 2023!

© Getty Images / Tv Globo