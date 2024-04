Atriz da saga 'Crepúsculo' revela que se casou em segredo

Elizabeth Reaser, que integra o elenco da saga 'Crepúsculo', revelou que se casou em segredo com Bruce Gilbert no verão do ano passado.

Em conversa com a Vogue, a atriz, de 48 anos, conta que casou-se numa cerimônia na Itália em agosto de 2023.

"Inicialmente, estávamos fazendo uma lista enorme de convidados, mas percebemos rapidamente que não era a coisa certa", recordou. "Decidimos fugir, com alguns amigos como testemunhas", acrescentou.

Elizabeth Reaser, que em 'Crepúsculo' interpreta Esme Cullen, compartilhou ainda que entre os presentes no casamento estavam as amigas (e famosas) Sarah Paulson e Holland Taylor.

Entretanto, a atriz publicou na sua página de Instagram alguma fotografias do casamento. Veja abaixo:

