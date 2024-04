Ex-BBB Vinicius capota em acidente, ajuda vítimas e relata "livramento"

O ex-BBB Vinicius, de 29 anos, sofreu um grave acidente de ônibus na madrugada de domingo para segunda-feira (8), enquanto viajava de Maringá para Londrina, no Paraná. O veículo capotou após colidir com uma caminhonete que invadiu a pista, resultando na morte do motorista do carro e ferindo outros passageiros.

Apesar de sofrer ferimentos leves, Vinicius consegiu abrir a emergência do ônibus e auxiliar na retirada de outros passageiros. Ele relata o episódio como um "livramento" e agradece a proteção divina.

[Legenda]© Instagram

Em 2013, Vinicius perdeu uma perna em outro acidente de trânsito. Superando as adversidades, tornou-se atleta paralímpico e inspirou milhões ao participar do BBB24.

Após o susto, o ex-BBB segue em recuperação e com foco nos treinos, buscando uma vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris.

