Jackie Chan atualiza estado de saúde após fotografia que assustou os fãs

Com cabelos brancos e várias rugas no rosto, Jackie Chan surgiu em uma foto que se tornou viral nas redes sociais, deixando milhares de fãs preocupados.

Embora estejamos acostumados a vê-lo em filmes de ação que exigem destreza física impressionante, Jackie Chan já completou 70 anos, lembrando a todos que o tempo também afeta as figuras públicas.

Para acalmar os fãs preocupados com sua saúde, Jackie recorreu ao Instagram. Ele explicou que as fotos que circulavam na internet eram de sua caracterização para seu último filme, onde sua personagem exigia cabelos e barba brancos, além de uma aparência idosa.

"Ao longo dos anos, sempre estive disposto a experimentar coisas novas para um filme, seja uma acrobacia desafiadora ou uma transformação inovadora para um personagem. Estou no mundo do entretenimento há 62 anos e aprecio cada momento, pois sou sortudo por ainda estar filmando hoje", enfatizou o ator.

Jackie também falou sobre completar 70 anos no último fim de semana: "Sempre que ouvia esse número, meu coração parava por um segundo - eu tenho 70 anos? Depois de recuperar do choque, a segunda coisa que me vinha à cabeça é um ditado do meu irmão mais velho, Sammo Hung: 'ser capaz de envelhecer é uma coisa afortunada'. Especialmente para nós, dublês, não sabemos a sorte que temos por poder envelhecer".

