Famosos que decidiram morar bem longe de Hollywood - Para muitas pessoas, morar perto do trabalho é qualidade de vida, mas não é todo mundo que tem condições financeiras para residir em áreas centrais das grandes capitais. Em Hollywood, várias celebridades bem-sucedidas não têm problema de dinheiro para viverem perto da indústria do entretenimento, no entanto, essas personalidades optaram por fixarem residências em lugares afastados dos holofotes... Seja porque eles têm carreiras consolidadas e podem escolher os trabalhos, ou porque fazem questão de não abandonarem suas raízes, conheça os famosos que optaram por viverem distantes de Hollywood e os motivos por trás disso. Clique na galeria.

© <p>Getty Images</p>