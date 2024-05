Príncipe William fala dos filhos e do estado de saúde de Kate Middleton

O príncipe William não deixou de responder a uma questão sobre Kate Middleton e os filhos enquanto estava no meio da multidão.

O filho mais velho do rei Charles III fez uma visita ao James Place Newcastle, esta terça-feira, dia 30 de abril, e uma das pessoas que estavam no local perguntou a William sobre o bem-estar da mulher e dos pequenos George, de dez anos, Charlotte, de oito, e Louis, de seis.

"Está indo tudo bem, obrigado", respondeu o príncipe. "Estamos todos bem", acrescentou, como pode ouvir-se nas imagens gravadas nesse momento.

Prince William gives an update on Kate and the kids pic.twitter.com/ZH63bi8zx1