Sharon Stone posta foto do filho mais velho; veja como cresceu

A eterna musa do cinema, Sharon Stone, encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto orgulhosa de seu filho mais velho, Roan Joseph Bronstein, de 23 anos, em sua conta do Instagram. Na legenda, ela deu as boas-vindas ao jovem ao mundo dos negócios da família, enquanto Roan posava sem camisa em frente ao espelho, exibindo suas tatuagens com estilo.

"Roan Joseph Stone, dia 1 no set. Bem-vindo aos negócios da família, garoto. Divirta-se", escreveu

[Legenda]© Reprodução- Instagram

Roan é o primogênito da renomada atriz, fruto de seu casamento com o jornalista Phil Bronstein, de 73 anos, com quem esteve casada de 1998 a 2004. Após a separação, Sharon adotou mais duas crianças: Laird Vonne Stone, atualmente com 18 anos, e Quinn Kelly Stone, de 17.

