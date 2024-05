Cantora Ana Paula Vieira e vereador Marcelo Stocco morrem em acidente

A cantora Ana Paula Vieira, de 27 anos, e o vereador Marcelo Stocco, de 32 anos, morreram em um grave acidente de carro em Rondônia, na BR-364 no domingo (12). O casal estava no mesmo veículo quando colidiu contra uma carreta baú no km 467 da rodovia federal.

Ana Paula havia feito seu último show horas antes no Boteco do Bodega, em Cacoal, Rondônia, na noite de sábado (11).

A equipe do espaço falou sobre tragédia no Instagram. "Não imaginávamos que a sua última apresentação seria em nossa casa. Uma mulher incrível e superespecial e que sempre estará em nossas memórias. Descanse em paz!".

Segundo informações do 4º Grupamento de Bombeiro Militar da cidade, o acidente ocorreu por volta das 18h e não há registro de outras vítimas. As causas da colisão ainda estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ana Paula Vieira era conhecida por sua voz encantadora e presença nas redes sociais. A cantora também era bastante ativa na comunidade local, participando de diversos eventos e projetos sociais.

Marcelo Stocco era vereador de Pimenta Bueno desde 2021. Durante seu mandato, se destacou por sua atuação em áreas como educação, saúde e desenvolvimento social. O vereador era considerado um político jovem e promissor, com grande potencial para contribuir ainda mais com a cidade.

A morte do casal gerou grande comoção na comunidade de Pimenta Bueno e em todo o estado de Rondônia. Diversas autoridades políticas e sociais se manifestaram em suas redes sociais, lamentando a perda e prestando condolências à família e amigos das vítimas.

A prefeitura de Pimenta Bueno também lamentou publicamente a morte do casal.

"Nota de pesar.

A Prefeitura de Pimenta Bueno manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Augusto Stocco e Ana Paula Vieira Correa. Marcelo Stocco era vereador de Pimenta Bueno e durante seu mandato, se destacou por liderar diversas iniciativas em prol da população e do município, deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno".

"Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música. A Prefeitura de Pimenta Bueno agradece todos os momentos vividos junto a essas grandes pessoas e excelentes profissionais, que muito contribuíram com o progresso da nossa cidade. O seu legado permanecerá vivo para sempre em nossos corações. Neste momento de profunda dor e pesar, a administração municipal externa aos familiares e amigos as mais sinceras condolências. A partida deles deixa um legado de carinho e amizade que será lembrado sempre", ainda dizia a publicação.

Adailton Furia, prefeito de Cacoal, também em Rondônia, lamentou a morte. "Hoje perdemos um grande amigo jovem e sonhador vereador de Pimenta Bueno Marcelo Stocco, registro feito durante essa noite de sábado (11). No acidente faleceu a namorada do Marcelo, a cantora Ana Paula Vieira Correa. Que Deus conforte o coração dos familiares nesse momento doloroso", disse em seu Instagram.

Velório e sepultamento:

O velório de Ana Paula Vieira será realizado na madrugada desta segunda-feira (13) na Igreja Adventista do Sétimo Dia no bairro Nova Brasília. O sepultamento está marcado para as 10h30 no Cemitério Municipal de Ji-Paraná.

As informações sobre o funeral de Marcelo Stocco ainda não foram divulgadas.

