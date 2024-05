Madonna desabafa: "Ninguém me disse que a minha mãe estava morrendo"

Madonna aproveitou o Dia das Mães, celebrado em 12 de maio nos Estados Unidos, para compartilhar um desabafo público sobre sua mãe, que faleceu em 1963, aos 30 anos.

A cantora, que homenageou sua mãe, Madonna Louise Ciccone, durante sua recente turnê, relembrou essa dolorosa perda em uma nova postagem no Instagram. Ela começou dizendo: "Estive no palco por 81 shows, olhando para o rosto lindo da minha mãe e imaginando o que ela estaria pensando enquanto me acenava da janela do hospital. Entrei na van e fechei a porta sem saber que era a última vez que a veria".

"Ninguém me disse que minha mãe estava morrendo - eu a vi se desintegrando misteriosamente e depois ela desapareceu, sem explicação além de que ela tinha adormecido, o que explica minha relação tumultuada com o sono", acrescentou Madonna.

Em seguida, a artista, agora com 65 anos, falou sobre sua relação com seus filhos: "Esta noite, todos os meus filhos dormem sob o mesmo teto, o que é raro e reconfortante. Eles crescem rápido demais e seguem em direções diferentes. E sim, tenho dificuldade em deixá-los ir".

O texto continuou com Madonna refletindo sobre como ficou ainda mais próxima de seus filhos durante sua última turnê musical.

