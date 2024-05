Gracyanne vive em apartamento de 18m² em SP após separação de Belo

Gracyanne Barbosa não reside mais no Rio de Janeiro desde sua separação do cantor Belo. A musa fitness agora vive em um estúdio de 18m² na Avenida Paulista, em São Paulo.

"Tenho passado mais tempo aqui do que no Rio de Janeiro, e pretendo vir em breve", disse a ex-dançarina do É o Tchan! em entrevista à Quem. Além de mudar de residência, Gracyanne deixou de seguir o ex-marido nas redes sociais.

Com uma diária de R$ 200, o espaço é considerado pequeno pela celebridade, que está em busca de um lugar para acomodar seus animais de estimação. "Preciso buscar meus cachorros. Estou procurando um lugar maior. Onde estou é pequeno para eles".

O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após 16 anos. Embora o relacionamento já estivesse encerrado há mais de 8 meses, o cantor de pagode e a fisiculturista, que compartilhavam tatuagens românticas, optaram por manter a separação em segredo.

Belo e Gracyanne decidiram se separar devido a desgastes na relação, incluindo traições dela com seu personal trainer. O casal estava junto desde 2007, quando ele terminou o relacionamento com Viviane Araújo. No mesmo ano, ficaram noivos e, em 2012, casaram-se em uma cerimônia religiosa para familiares e amigos.



