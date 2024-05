Namorado de Halle Berry compartilha fotografia da atriz sem roupa

Van Hunt prestou uma homenagem à companheira Halle Berry no Dia das Mães, celebrado em 12 de maio nos Estados Unidos, compartilhando uma fotografia antiga da atriz completamente nua em uma varanda.

O cantor postou no Instagram uma imagem ousada de Berry, brincando na legenda com o fato de ter feito a publicação "por engano".

"Feliz Dia das Mães do fundo... do meu coração... Oh, droga, não era para postar isso", escreveu Van Hunt.

Enquanto algumas pessoas consideraram a postagem inadequada para celebrar o Dia das Mães, outras optaram por destacar a beleza de Halle Berry, considerada por muitos uma das "mulheres mais bonitas do mundo".

