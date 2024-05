Imagens de videovigilância mostram rapper agredindo a ex-namorada

A CNN Internacional teve acesso a imagens de videovigilância que mostram Sean Diddy Combs agredindo a ex-namorada Cassie Ventura, a cantora com quem namorou durante onze anos e que em 2023 o acusou de estupro.

O vídeo, que poderá ver abaixo, é de março de 2016, quando o ainda casal se encontrava hospedado no hotel InterContinental, em Los Angeles, Estados Unidos da América. O rapper surge correndo em direção a Cassie, agarrando-lhe depois os cabelos e atirando-a para o chão com extrema violência.

Cassie Ventura, que tentava entrar num elevador, ficou deitada no chão após as agressões e ainda foi agredida com um chute.

A CNN Internacional garante ter tentado contactar Sean Diddy Combs, mas ele recusou prestar declarações.

No processo movido por Cassie Ventura contra Combs pode ler-se que o cantor estava embriagado durante as agressões em causa. É ainda acusado de ter pagado ao hotel InterContinental 50 mil dólares pelas imagens de videovigilância agora tornadas públicas.

Abaixo poderá ver o vídeo mencionado. Alertamos para a violência destas imagens, que poderão ferir a suscetibilidade dos leitores.

Cassie Ventura à esquerda e Sean Diddy Combs à direita

© Getty Images

