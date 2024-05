Influenciadora digital agride mulher na rua em MG; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a influenciadora digital Ana Paula Marçal, de 43 anos, agredindo uma mulher em plena rua de Divinópolis, Minas Gerais. Ana Paula, conhecida como maquiadora, empresária e dona de uma marca de cosméticos, possui mais de 560 mil seguidores no Instagram, onde se destacou como "rainha dos pincéis" e por promover o empoderamento feminino.

Ana Paula Marçal, que iniciou sua carreira no mundo da maquiagem, tem uma trajetória marcada pelo sucesso na internet e pelo empreendedorismo. Além de se tornar uma referência no universo dos cosméticos, ela já liderou outros empreendimentos. A influenciadora, que se apresenta como uma defensora das mulheres e comenta sobre temas do cotidiano, agora está no centro de uma polêmica.

O incidente registrado no vídeo aconteceu na última terça-feira (14), na Rua São Paulo. Nas imagens, Ana Paula aparece discutindo e agredindo uma jovem de 26 anos, incluindo tapas, chutes e até enforcamento. Segundo a influenciadora, a agressão foi motivada pelo fato de a jovem estar em um relacionamento com o pai dela, que sofre de demência. Ana Paula também acusou a mulher de tentar extorquir seu pai.

Durante a discussão, a vítima disse estar grávida do idoso, o que intensificou a confusão. Em meio ao tumulto, Ana Paula ameaçou a jovem dizendo: "Quer passar mal? Te quebro no meio e te levo para o hospital". A própria Ana Paula acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. O caso segue em investigação pelas autoridades locais.