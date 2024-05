Harry Styles está solteiro! Relação com Taylor Russell chega ao fim

Harry Styles está novamente solteiro. A relação com Taylor Russell chegou ao fim após um ano de namoro.

"Eles passaram por uma fase difícil depois da viagem ao Japão [em abril] e estão separados", contou uma fonte ao The Sun, acrescentando também que a relação "feliz" do agora ex-casal ficou "tensa recentemente".

De acordo com o Page Six, os representantes de ambos não confirmaram nem desmentiram as informações até à data.

O cantor e a estrela de 'Bones and All' foram fotografados juntos pela primeira vez em junho de 2023. O romance foi tornado público em agosto.

