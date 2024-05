Famosos que salvaram vidas - Só porque muitos astros e estrelas interpretam figuras heroicas na tela, não significa que eles não sejam também heróis da vida real. A vida imita a arte mais do que você imagina: várias celebridades gringas e brasileiras literalmente salvaram vidas e resgataram pessoas necessitadas do perigo! Seja retirando alguém de um prédio em chamas ou salvando um desconhecido de um afogamento, esses famosos fizeram algo muito importante. Nas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, muitos famosos prestaram solidariedade e fizeram doações, mas alguns realmente salvaram vidas diretamente. Clique na galeria e veja quem são as celebridades que foram além para salvar vidas.

© <p>Getty Images / Tv Globo</p>