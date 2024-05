Herança de Michael Jackson congelada: herdeiros e mãe ficam sem dinheiro

Os herdeiros de Michael Jackson e sua mãe, Katherine, estão sem acesso aos recursos do espólio do cantor. Um impasse judicial congelou a movimentação da fortuna, impedindo que Prince, Paris, Bigi Jackson e a matriarca da família recebam qualquer quantia.

De acordo com a revista People, a causa do problema reside em uma disputa fiscal. Uma auditoria identificou que o espólio subvalorizou seus ativos, resultando em uma dívida de US$ 700 milhões em impostos e multas. Apesar de vencerem o processo em 2021, os administradores da herança solicitaram um recálculo do valor do catálogo musical de Jackson, movimento que ainda não foi finalizado.

Sem a definição final do valor do espólio, a receita considera inviável liberar qualquer quantia aos herdeiros. Os advogados da família solicitaram a distribuição parcial dos bens, mas o pedido foi negado devido à incerteza sobre o valor disponível. Segundo a defesa, o fundo é responsável pelo sustento dos quatro parentes, mas a situação financeira os impede de realizar novos pagamentos.

