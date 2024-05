Homem tenta beijar Shakira e reação da cantora viraliza; veja

Ser uma figura pública pode, muitas vezes, envolver situações incômodas e indesejáveis com fãs. Recentemente, Shakira mostrou que é possível lidar com essas situações com firmeza e elegância. Durante um evento, um admirador da cantora colombiana tentou beijá-la, mas Shakira conseguiu se afastar a tempo, evitando que isso acontecesse.

O vídeo do incidente, que se tornou viral nas redes sociais, não revela quando foi gravado, mas mostra Shakira ao lado do fã. De repente, ele tentou beijá-la.

Visivelmente incomodada e incrédula, Shakira respondeu "não vai acontecer", mas ainda assim, aceitou posar para uma foto com o fã.

Veja abaixo as imagens em causa.

