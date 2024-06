Aos 93 anos, bilionário Rupert Murdoch se casa pela quinta vez

Rupert Murdoch é pela quinta vez um homem casado. O presidente da Fox and News Corp, de 93 anos, se casou com a bióloga molecular Elena Zhukova em Moraga, na sua propriedade na Califórnia, no último sábado, dia 1 de junho.

Na cerimônia, Zhukova, de 67 anos, usou um vestido branco justo, de comprimento midi com decote quadrado, assinado por Emilia Wickstead, enquanto Murdoch optou por um terno preto com camisa branca e gravata amarela clara, assim como se pode ver pelas fotos compartilhadas pela revista People e que pode ver aqui.

Antes de conhecer Zhukova, o bilionário estava noivo de Ann Lesley Smith, uma ex-modelo que também trabalhou em televisão.

A Vanity Fair informou que o ex-casal cancelou o noivado apenas duas semanas depois de o bilionário anunciar que iriam subir ao altar.

Leia Também: Adele rebate comentário homofóbico durante show nos Estados Unidos