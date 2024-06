Depilação fora de questão: Famosas que não escondem os pelos das axilas - Muita gente ainda não esqueceu quando Julia Roberts apareceu no lançamento do filme 'Um Lugar Chamado Notting Hill', em 1999, com pelos nas axilas. A própria estrela de Hollywood já comentou sobre esse episódio ter tido tamanha repercussão na época e ainda hoje. Já outras famosas afirmam que a opção de não depilar é sexy e uma questão de liberdade de escolha e empoderamento. Seja para romper com padrões de beleza, forma de protesto ou porque preferem estar à vontade, várias celebridades escolheram manter os pelos corporais e fizeram aparições públicas sem se importar com a opinião dos outros. Alguma dúvida? Veja na galeria!

© <p>Getty Images/AgNews</p>