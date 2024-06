Príncipe William faz revelação sobre escola da filha Charlotte

Num dos compromissos relacionados com as comemorações do 80.º aniversário do Dia D, o príncipe William falou da filha, a princesa Charlotte.

À conversa com uma admiradora, o príncipe de Gales revelou que a filha de nove anos encontra-se num momento ocupado. "Charlotte está na escola, ela tem exames", afirmou.

"Ela teve testes, mas não estava com grande vontade esta manhã", disse ele esta quarta-feira, 5 de junho. "Espero que tenha corrido bem", completou.

Além de Charlotte, William é também pai do príncipe George, de 10 anos, e do príncipe Louis, de seis.

Também neste dia, William atualizou o estado de saúde da mulher, Kate Middleton, que batalha contra um câncer.