A fila andou? Todas as mulheres com que DiCaprio teve um romance - Leonardo DiCaprio é quase tão conhecido por sua vida amorosa quanto por seus filmes e ativismo ambiental. Desde o início de sua carreira de ator no início dos anos 90, o vencedor do Oscar teve uma série de relacionamentos com atrizes de Hollywood e, especialmente, jovens modelos. Embora o astro tenha dito uma vez ter preferência por "mulheres normais", a verdade é que o seu histórico amoroso denuncia uma clara preferência pelas "novinhas". Ele é conhecido por namorar beldades com menos de 25 anos (a tal idade de corte), apesar de que houve sim raras exceções que quebraram esse "padrão". Inclusive, em outubro de 2023, DiCaprio teria esbarrado com pelo menos oito ex-namoradas na Paris Fashion Week, segundo a "contagem" da Rolling Stone. Enquanto o ator acompanhava a atual parceira na Paris Fashion Week, a italiana Vittoria Ceretti, de 25 anos, Gigi Hadid, apontada como recente affair, também desfilou pela Chanel. Além disso, na primeira fileira da semana de moda francesa, estava Camila Morrone, modelo e atriz. Teriam sido vistas ainda Toni Garrn, Virginie Ledoyen, Naomi Campbell, Eva Herzigová, Amber Valletta e Helena Christensen. Como foram os romances com essas famosas? E quais as outras celebridades que fizeram parte da lista de conquistas de DiCaprio? E quem é Vittoria Ceretti, a nova eleita do ator? Em homenagem ao astro, relembre todas as ex-namoradas e ficantes que se envolveram com o astro! Clique na galeria.

© <p>Getty Images</p>