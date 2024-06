Descabelados: Os piores 'bad hair days' dos famosos! - Na maioria das vezes, vemos as estrelas impecáveis. No entanto, as celebridades também têm aqueles dias em que o cabelo está meio rebelde. Uma rajada de vento, uma escolha de penteado infeliz ou mesmo a simples teimosia dos fios são suficientes para deixar o look bagunçado e desgrenhado. Clique na galeria e veja os famosos flagrados em um "bad hair day"!

© <p>Getty Images / BrunoPress</p>