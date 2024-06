Família quebra silêncio após morte de Shifty Shellshock

Dias depois de ter sido noticiada a morte de Shifty Shellshock, vocalista da banda Crazy Town, conhecidos pelo êxito 'Butterfly', a família do artista quebrou o silêncio.

O cantor morreu em sua casa, em Los Angeles, no dia 24 de junho, supostamente vítima de uma overdose acidental de drogas. Tinha 49 anos.

Num comunicado obtido pelo The Sun, a família do artista disse que as "realizações de maior orgulho" do músico foram os três filhos, Halo, Gage e Phoenix.

"Ele amava os três filhos mais do que tudo, e a sua dedicação à música e aos fãs nunca vacilou", acrescentaram.

Na mesma nota, falaram da "luta" de Shifty Shellshock "contra o vício ao longo da sua vida". "Deus sabe que ele tentou muito para vencer os demônios, mas infelizmente perdeu a batalha", disseram.

"Os nossos corações estão destroçados pela sua perda", escreveram, destacando também que o artista "era uma alma linda e tinha um coração de ouro".

Leia Também: Gilberto Gil anuncia aposentadoria dos palcos após série de shows em 2025