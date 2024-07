Famosos cantarão Marilia Mendonça em show tributo em outubro, no Allianz Parque

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Marilia Mendonça (1995-2021) será homenageada no dia 5 de outubro em um show com a presença de artistas que relembrarão sua arte, no Allianz Parque.

A apresentação nomeada como "This Is Marilia Mendonça" será um mega evento organizado pelo Spotify. Apesar da promessa de grandes nomes da música nessa homenagem, nenhum deles foi revelado ainda, mas isso acontecerá em breve.

O projeto foi criado numa colaboração com a família da cantora. Feliz pelo show, Dona Ruth, mãe da artista, afirma que o que mais a deixa animada é ver o legado da filha ser celebrado.

"Sua vida foi incrível, e ver toda essa bagagem que ela deixou mostra o quanto ela é e sempre será importante para a música brasileira", diz.

"Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona", afirma.

Recentemente, o sertanejo Henrique Casttro, amigo de Mendonça, anunciou o lançamento de uma música em colaboração com a artista. A faixa "Experiência", que já está disponível nas redes sociais, foi lançada como parte do primeiro EP do álbum "Blessed", do artista sertanejo de Goiânia. Mendonça, além de aparecer nas faixas com seus vocais, assina a composição junto a Casttro e à cantora Maraisa.

"Minha relação com a Marilia é uma experiência difícil de explicar. É um misto de sentimentos que eu nem sei", ele diz, enquanto exibe filmagens dos dois juntos. "Tenho certeza que foi Deus que a colocou na minha vida com as próprias mãos."