Coincidência? Famosos que morreram no mesmo dia - Conhecer duas pessoas que morreram no mesmo dia, do mesmo mês, do mesmo ano é uma coincidência bastante estranha, mas quando duas pessoas famosas compartilham esse sincronismo é um pouco assustador! Ao longo da história, há muitos exemplos de celebridades que faleceram com poucas horas de diferença uma da outra. É tão surpreendente quanto triste, mas acontece... Na galeria, saiba quem são os astros e estrelas que compartilham a mesma data de falecimento. Será que todas foram apenas coincidência?

© <p>Getty Images</p>