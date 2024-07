Há 1 ano, Madonna lutou pela vida; artista lembra "recuperação milagrosa"

Madonna fez uma reflexão sobre a sua "recuperação milagrosa", um ano depois de ter estado internada no hospital devido a uma "infecção" que a deixou em perigo de vida.

"Há ano, estava voltando do hospital após sobreviver a uma doença que me deixou em risco de vida", afirma na sua página de Instagram, compartilhando as imagens da celebração do feriado de 4 de Julho.

"Tive uma recuperação milagrosa e um ano maravilhoso. Obrigada, Deus. A vida é linda", completou.

Em julho de 2023, a 'rainha da Pop' esteve internada nos cuidados intensivos após ter sido encontrada inconsciente na sua casa em Nova Iorque. Na altura, o seu agente confirmou que esta tinha sido diagnosticada com "uma séria infecção bacteriana".

