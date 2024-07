Eddie Murphy não quer um funeral e explica porquê

Eddie Murphy tem um pedido específico em relação ao seu funeral.

Numa entrevista que deu a Kevin McCarthy, o comediante afirmou que não quer que se faça uma cerimônia fúnebre.

Anteriormente, o ator tinha afirmado que um dos seus desejos era que se tocasse o tema de 'Um Tira da Pesada' no seu funeral com o objetivo de colocar as pessoas a sorrir. Contudo, ele agora esclarece estas declarações.

"Isso era uma piada, porque eu não vou ter um funeral", realçou, quando questionado sobre o assunto.

"Quer dizer, eu vou morrer como todo mundo. Mas, não quero funeral. Deixem-me ir tranquilamente", completa.

A entrevista foi feita no âmbito do mais recente filme de Eddie Murphy, 'Um Tira da Pesada: Alex Foley', o quarto filme da saga de ação/comédia, que foi lançado no último dia 3 de julho.

