Shannen Doherty se divorciou de Kurt Iswarienko um dia antes de morrer

Shannen Doherty concluiu o seu processo de divórcio de Kurt Iswarienko apenas um dia antes de morrer.

Documentos do tribunal, aos quais o Page Six teve acesso, mostram que a estrela de 'Beverly Hills, 90210' aceitou abdicar da pensão que poderia receber do ex-marido. O processo destaca igualmente que se tratou uma "dissolução [do casamento] incontestada", indicando que a separação foi resolvida sem intervenção do tribunal.

Doherty, destaca a publicação, assinou o acordo em 12 de julho e o ex-companheiro em 13 de julho, dia em que ela morreu.

"É desejo mútuo de ambas as partes efetuar uma liquidação total, completa e final dos respectivos interesses de propriedade, futuros e presentes, através desta sentença e… resolver completamente toda e qualquer questão relativa à divisão de propriedades, pedidos de reembolso e/ou créditos, pensão alimentícia, honorários e custos com advogados", lê-se nos documentos do divórcio, no que diz respeito ao patrimônio de ambos.

Vale lembrar que Doherty e Iswarienko casaram em outubro de 2011. O divórcio foi iniciado em fevereiro do ano passado após rumores de infidelidade por parte de Iswarienko.

