Mariana Godoy diz que ex-chefe tentou beijá-la à força

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atualmente na Record e com quase quatro décadas de carreira, Mariana Godoy foi logo atraída pelo vídeo quando ainda cursava jornalismo, em meados de 1980, na TV Gazeta.

A apresentadora começou na profissão em esportes e falou que, naquela época, a cobertura do assunto era ainda mais difícil para as mulheres. Mariana disse que passou por uma situação em que um antigo chefe teria tentado beijá-la à força.

"Um dia, me ligaram para fazer um teste na Record. Roberto Avallone, meu chefe, estava viajando e não iria sem avisar meu chefe, era muito correta. Quando contei para o Avallone, ele ficou tão feliz com a minha fidelidade, que pegou a minha boca para me dar um beijo", falou em entrevista ao Canal do Cosme Rímoli.

A jornalista disse que teria se assustado na hora, por isso teria o empurrado e ido ao banheiro chorar. Após o suposto ocorrido, ela optou por não denunciar o jornalista esportivo, morto em 2019 aos 74 anos.

"Ele não fez isso como quem diz 'ou você me beija ou está fora'. Foi porque ele era sem noção, extremamente vaidoso, realmente achava que o beijo dele era como um prêmio para alguém." A apresentadora afirma que teria mantido distância do superior e que não falou mais com ele por anos.

