Simony volta a ser internada para tratamento de câncer

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cantora Simony, 48, foi internada na quarta-feira (17) para dar continuidade ao tratamento de câncer. Simony foi internada no HCor, em São Paulo, para realizar imunoterapia.

O procedimento é parte do tratamento, e precisa ser feito periodicamente desde que ela finalizou as sessões de quimioterapia.

Ela mostrou o tratamento para os seguidores no Instagram. "Fazendo as minhas gotinhas milagrosas, as gotinhas da cura. Agradecendo a Deus, cheguei direto do aeroporto e vim para cá", disse nos stories.

Simony agradeceu os fãs e os médicos. "Sempre muito agradecida e muito feliz de poder me tratar, de ter médicos maravilhosos", disse a cantora, que já gastou mais de meio milhão de reais no tratamento.

