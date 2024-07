Maiara muda letra de música e brinca sobre reconciliação de Maraisa com ex

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maiara, 36, decidiu mudar uma parte de uma música com a irmã, Maraisa, 36.

Na quinta-feira (18), a dupla realizou um show e como de costume, interagiram com os fãs. Para brincar com a reconciliação de Maraisa com o noivo, Fernando Mocó, Maiara mudou a letra de uma de suas músicas.

Em um momento da transmissão ao vivo da apresentação feita pelas redes de Maraisa, as gêmeas aparecem cantando a faixa "Só Lamento". Na parte em que Maiara costuma fazer uma breve interrupção para falar com a colega de trabalho, ela mudou algumas palavras.

A sertaneja cantou ironizando a volta do casal. "Se teu ex já te procurou, o que você fala para ele? 'Vamos casar!'".

