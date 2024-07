Eliana dá mais detalhes sobre seu programa em horário nobre na Globo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda neste ano, Eliana vai apresentar o "Vem Que Tem" na Globo. Será uma competição entre famílias. Duas famílias vão disputar prêmios tentando acertar perguntas sobre cenas famosas de novelas da Globo.

Celebridades vão participar. Atores da Globo vão recriar as cenas das novelas para que os participantes tentem adivinhar do que se trata.

O programa é parte da programação de Black Friday da Globo. Com estreia marcada para novembro, o "Vem Que Tem" começou em 2022 sob o comando de Juliana Paes e Fábio Porchat. Em 2023, Fábio Porchat retornou

Ela estreia no "Saia Justa" no dia 7 de agosto. Eliana vai dividir a apresentação do programa com Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista.

Em dezembro, Eliana vai apresentar o especial de fim de ano do "The Masked Singer Brasil". Em 2025, ela assume o comando da nova temporada da competição musical.