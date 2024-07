Ana Castela dá ataque de estrelismo e deixa crianças chorando

Sucesso na música sertaneja, parece que nem tudo anda bem na carreira de Ana Castela. A cantora teria se envolvido em algumas polêmicas durante su passagem em uma festa de rodeio, que aconteceu no último sábado (20/7), em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, a sertaneja deu um ataque de estrelismo nos bastidores do evento. Primeiro, teria se recusado a tirar uma foto com a rainha do evento, algo bastante comum nestas festas.

A jornalista ainda contou que um grupo de crianças e adolescentes ficaram esperando Ana Castela do lado de fora do camarim, na esperança de tirar fotos com a cantora, mas a produção informou que ela não atenderia eles.

A cantora teria se recusado a deixar o camarim para ir ao palco enquanto tivessem pessoas no caminho. as crianças acabaram sendo retiradas, aos prantos, pelos seguranças.

A cantora e sua equipe ainda não comentaram a polêmica.

