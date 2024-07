E se Rei Charles morrer primeiro? O que acontece com a Rainha Camilla? - Camilla se tornou Rainha Consorte depois que a Rainha Elizabeth II faleceu em 2022. No entanto, em 6 de maio de 2023, ela foi coroada Rainha Camilla, ao lado de seu marido, o Rei Charles III. Mas você já parou para pensar no que aconteceria com a Rainha Camilla se o Rei morresse antes dela? Camilla teria um novo título? Haveria alguma mudança em suas funções? Ou ela receberia poderes reais de regência? Seu destino? Nesta galeria, respondemos a estas e muitas outras perguntas sobre o futuro da Rainha Camilla.

© <p>Getty Images</p>