Esses famosos morreram de Covid-19, mas muita gente esqueceu

Famosos que morreram de Covid-19 e quase muita gente esqueceu - Apesar da mobilização do mundo inteiro para conter a Covid-19, o número de óbitos causados pela pandemia foi grande e nem os famosos conseguiram escapar. Desde o começo da pandemia, sete milhões de mortes foram registradas no mundo, no entanto, esse número pode chegar a, pelo menos, 20 milhões. Só no Brasil, foram mais de 700 mil vítimas. Na galeria, prestamos homenagem às personalidades da cultura, entretenimento, esporte e ciência de todo o mundo que nos deixaram por causa deste terrível surto de Covid-19. Clique para relembrar.

© Getty Images / Tv Globo