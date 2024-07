Nicole Kidman e família chamam atenção nas arquibancadas das Olimpíadas

Nicole Kidman chamou atenção nas arquibancadas da Place de la Concorde, no segundo dia dos Jogos Olímpicos em Paris.

A atriz esteve presente no evento esportivo acompanhada do marido, Keith Urban, e da filha, Faith Margaret, de 13 anos, no domingo, 28 de julho. A família também contou com a presença da sobrinha de Nicole Kidman, Sybella Hawley, filha de Antonia Kidman.

Veja as imagens na galeria.

