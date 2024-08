David Lynch, com enfisema, diz que não pode mais dirigir filmes presencialmente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - David Lynch afirmou que tem enfisema e, por causa da doença, não vai mais poder dirigir filmes presencialmente, no lugar das filmagens. Ele deu a declaração em entrevista à revista britânica Sight and Sound, da qual estampa a capa da edição de setembro.

O cineasta de 78 anos disse que sua condição de saúde, uma doença que atinge o pulmão, foi causada pelo cigarro. Ele adquiriu enfisema após "fumar por tanto tempo". "Por isso, estou preso em casa, goste ou não. Não posso sair. E só consigo caminhar uma curta distância antes de ficar sem oxigênio."

"Fumar era algo que eu adorava, mas no final me incomodou", ele afirmou. "Fazia parte da vida artística para mim -o tabaco e o cheiro dele, e acender coisas e fumar e voltar e sentar e fumar e olhar para o seu trabalho, ou pensar sobre as coisas. Nada neste mundo é tão bonito. Ao mesmo tempo, está me matando. Então tive que parar."

Lynch disse à revista que o medo de pegar Covid-19 é uma das razões pelas quais ele não deve sair de casa. "Seria muito ruim para mim ficar doente, mesmo que seja uma gripe", disse.

Conhecido por filmes como "Eraserhead", de 1997, e "Cidade dos Sonhos", de 2001, além da série "Twin Peaks" e os filmes que derivam deste universo, Lynch afirmou que é improvável que ele volte a dirigir um longa-metragem. Mas, se o fizer, não será de maneira presencial.

"Tentaria fazer isso de maneira remota, se for o caso", ele afirmou. "Mas acho que eu não gostaria tanto assim de fazer isso."