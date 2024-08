Irmã volta a processar Meghan Markle por difamação

Meghan Markle está sendo alvo de um novo processo judicial por parte da irmã, Samantha, que acusa a duquesa de Sussex de difamação.

Samantha alega que a forma como Meghan a descreveu em público fez com que parecesse "mentirosa, racista e sedente por fama", o que a impossibilitou de encontrar trabalho.

Uma vez que as duas nunca conviveram à medida que iam crescendo, Samantha acredita que a mulher do príncipe Harry destruiu a sua imagem a "nível global", conforme pode se ver em documentos aos quais o jornal 'The Sun' teve acesso.

"Ela fez aquilo para que a Samantha não conseguisse trabalhar, ou mesmo desfrutar das atividades mais rotineiras, como ir a um supermercado sem ser assediada", lê-se nos documentos

O caso tem em conta as declarações que Meghan fez sobre Samantha na entrevista que deu a Oprah Winfrey, juntamente com Harry, em 2021.

A queixa já tinha sido arquivada num processo anterior, em março deste ano, com o tribunal decidindo que não havia base suficiente para seguir com o processo. Contudo, Samantha não desistiu e agora voltou ao 'ataque'.

