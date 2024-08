Músicos que destruíram suas carreiras em cima do palco - Levando em consideração as grandes personalidades (e egos, né?) e que muitos astros e estrelas abusam de substâncias, é meio que esperado que colapsos no palco sejam comuns na indústria musical. Apesar de muitos músicos conseguirem dar a volta por cima, outros sofreram sérias consequências por suas performances ruins, declarações polêmicas, volatilidade em relação aos fãs e deslizes técnicos. Muitos artistas talentosos perderam tudo graças a um show ruim, um discurso ruim, uma música ruim ou até por falta de respeito com os fãs. Clique na galeria para ver quais músicos sabotaram completamente suas carreiras ao vivo no palco!

