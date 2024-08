Harry vai receber fortuna quando completar 40 anos; veja o motivo!

A fortuna de Harry irá aumentar em breve! O príncipe receberá bastante dinheiro dia 15 de setembro, data em que completará 40 anos de vida.

O valor, conforme destaca a imprensa britânica, será de 9 milhões de dólares, aproximadamente, 48 milhões de reais.

O dinheiro foi lhe deixado pela bisavó, a rainha Mãe, e faz parte da herança de mais de 80 milhões de euros.

Em declarações à OK! Magazine, a correspondente real Jennie Bond apontou que a mãe de Elizabeth II tinha uma grande afeição por Harry, sendo que o tratava carinhosamente por 'Gan Gan'.

No entanto, reconhece: "Penso que a rainha Mãe teria ficado desapontada por ver a história se repetindo com Harry com ele se apaixonando por uma norte-americana divorciada e depois deixando a vida na realeza para viver no estrangeiro… quase em exílio, tal como o irmão, o rei Eduardo VIII, que abdicou do trono por causa do amor por Wallis Simpson".

