Meghan Markle surpreende ao falar espanhol durante viagem à Colômbia

A visita do príncipe Harry e de Meghan Markle à Colômbia está no terceiro dia. Até ao momento, os duques de Sussex tiveram a oportunidade de se encontrar com várias pessoas, entre elas, crianças de um jardim de infância.

À conversa com uma das alunas, Meghan surpreendeu ao falar espanhol: "Tens a mesma idade que o meu filho, Archie!", afirmou, conforme noticiou a revista People.

"Ela falou espanhol perfeitamente com uma jovem", notou o padre Greg Boyle, que trabalha na Homeboy Industries, instituição que ajuda pessoas que pertenceram a gangs a reinserem-se na sociedade.

"Ela começou logo a falar espanhol, foi surpreendente", completou.

