Traições e polêmicas: Os triângulos amorosos mais escandalosos do mundo dos famosos - Quando pensamos em triângulos amorosos, é difícil não associar a dramas, barracos e polêmicas, certo? Pois, na vida real, os famosos já lidaram com situações do gênero das mais diversas maneiras. Alguns tentaram ignorar, outros já tiraram satisfações e algumas histórias até terminaram em brigas físicas. Na galeria, relembre alguns dos triângulos amorosos mais complicados de Hollywood!

