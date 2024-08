Luan Santana diz que já sabe sexo do primeiro filho: "muito feliz"

Luan Santana está a espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Jade Magalhães. Em entrevista à Band FM, o cantor disse que já sabe o sexo do bebê, mas que não vai revelar por enquanto.

"Estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida, o momento mais feliz de todos, e fico feliz de poder dividir com todos", disse o cantor.

Leia Também: Vanessa Bryant presta homenagem a Kobe no dia em que faria 46 anos