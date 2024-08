Taylor Russell brilha em Veneza com vestido vintage de Claudia Schiffer

Taylor Russell chamou a atenção na passarela do Festival de Cinema de Veneza ao usar um vestido que foi originalmente usado por Claudia Schiffer em 1993.

A atriz, de 30 anos, deslumbrava na pré-estreia de Beetlejuice com a criação da Chanel. O vestido, branco, apresenta um corpete e detalhes volumosos na cintura.

Confira as imagens com ambas as versões do visual na galeria.

