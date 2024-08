Tom Hanks alerta para golpes que usam a sua imagem através de IA

Tom Hanks recorreu à sua página oficial de Instagram para alertar os fãs para que não sejam "enganados" com anúncios falsos que usam, sem permissão, a sua imagem.

"Há vários anúncios na Internet usando falsamente o meu nome, imagem e voz promovendo curas milagrosas e medicamentos milagrosos", começou por alertar o ator.

"Estes anúncios foram criados sem o meu consentimentos, de forma fraudulenta e através de IA [Inteligência Artificial]", acrescentou. "Não tenho nada a ver com essas publicações ou com os produtos e tratamentos, ou com porta-vozes que os promovem", frisou.

Por fim, explicou que tem "diabetes tipo 2" e apenas é acompanhado pelo seu médico. "Não se deixem enganar. Não sejam enganados. Não percam o vosso dinheiro que foi ganho com muito suor", pode ainda ler-se na publicação.

