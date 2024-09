Princesa da Noruega se casa com xamã norte-americano

A princesa Märtha Louise da Noruega, filha mais velha dos reis Haroldo e Sônia, se casou com o autoproclamado xamã norte-americano Durek Verrett, no sábado (31), num hotel nas colinas de Geiranger, uma aldeia pitoresca nas margens de um fiorde na costa oeste da Noruega.

Este não é o primeiro casamento de Märtha Louise que, aos 52 anos, assegura ser uma clarividente que consegue falar com anjos, ‘dom’ que lhe tem gerado lucros em livros e cursos.

Durek Verrett, de 49 anos, é também devoto de terapias alternativas. O californiano diz ser um “xamã de sexta geração” e vende medalhões de ouro caros que, garante, salvam vidas.

A cerimônia, cujas festividades se iniciaram na quinta-feira, contou com a presença de mais de 350 convidados, tendo Märtha Louise usado um vestido de noiva branco tradicional e uma tiara oferecida pelo seu avô, o rei Olav, no seu 18.º aniversário, de acordo com fotografias tiradas pela imprensa norueguesa.

À exceção do rei Haroldo, de 87 anos, e do príncipe herdeiro Haakon, que usaram ternos escuros, a família real vestiu-se com o traje tradicional norueguês, chamado bunad, feito de bordados e tecidos de lã.

Ainda assim, e de acordo com Verrett, o casamento não passou de uma renovação das ‘juras de amor’ do casal, uma vez que o guia espiritual teria sido um faraó numa vida anterior, cuja esposa era nada mais, nada menos do que Märtha Louise.

A excentricidade do casal tem incomodado a Noruega, tal como o seu desrespeito pela ciência e a utilização dos seus laços reais para fins comerciais. É que, recorde-se, Märtha Louise renunciou aos seus deveres reais em novembro de 2022. Ainda que tenha mantido o título, concordou que não o utilizaria nos seus empreendimentos comerciais, promessa que não tem cumprido.

Saliente-se ainda que, ao contrário de outros casamentos reais, a cerimônia ficou praticamente interditada à população, depois de os noivos terem vendido os direitos exclusivos à revista Hello! Magazine. Uma equipe da Netflix também esteve presente, o que gerou alguma controvérsia, já que os meios de comunicação locais foram, na sua maioria, excluídos.

Veja as imagens do casamento, que os noivos pretendiam que fosse “sexy e cool”.

